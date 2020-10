Matrimonio Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: le prime foto arrivano dalla rivista Chi

Non potevano che arrivare dalla rivista Chi le prime foto del matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due sposi che hanno cercato di rispettare il più possibile le indicazioni del nostro governo in questi giorni complicati a causa del covid 19. Dolci e molto romantici gli sposi, sono stati accompagnati in questa cerimonia dai parenti e dagli amici più stretti come si vede nelle poche foto che sono state pubblicate sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana. Le nozze, previste per l’estate, erano stati poi spostate a causa del covid 19. Si sono celebrate lo stesso, nonostante le condizioni non siano migliorate in questi mesi.

Il matrimonio di Luigi e Federica si è svolto nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre. E’ lì che Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono promessi amore eterno. Presenti alla cerimonia tutte le donne di famiglia, mentre Silvio Berlusconi e Piersilvio li hanno raggiunti al ricevimento a Villa Belvedere a Macherio. C’era grande attesa per il papà dello sposo: non si sapeva infatti se fosse risultato negativo anche al secondo tampone per il coronavirus ma a quanto pare, l’ex premier, ce l’ha fatta e ha potuto assistere alla cerimonia, successivamente. Il settimanale “Chi“, nel numero in edicola, pubblica le immagini degli sposi e degli invitati.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI

Luigi è arrivato in chiesa accompagnato dalla madre Veronica Lario, elegantissima. Mezz’ora più tardi è arrivata Federica al braccio del padre Fabio.

L’abito della Fumagalli non sembrava affatto quello di una sposina moderna del 2020, anzi…Era a dir poco principesco: maniche a palloncino, pizzi, corpetto e gonna a meringa ha ricordato per certi versi quello di alcune principesse del passato. Poi il ricevimento a villa Belvedere.