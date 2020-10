Matrimonio in casa Berlusconi: Luigi ha sposato Federica Fumagalli

Il matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è stato celebrato oggi a Milano con rito religioso e una cerimonia in forma privata, ma non si sa molto delle nozze dell’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. La coppia anche nel giorno del loro sì ha continuato a mantenere un basso profilo; da sempre lontani dal gossip li abbiamo visti raramente tra le pagine della cronaca rosa e solo per amore. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli stanno insieme dal 2012, si sono conosciuti perché entrambi frequentavano l’Università Bocconi di Milano. Il gossip qui un pochino entra e ricorda che in quel periodo Luigi aveva appena terminato la sua relazione con Ginevra Rossini. Otto anni d’amore, quasi un colpo di fulmine e oggi Berlusconi e la Fumagalli sono marito e moglie.

IL MATRIMONIO DI LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI

E’ stata la rivista Chi a rivelare che Luigi avrebbe chiesto alla sua fidanzata di sposarlo durante le feste di Natale e che la coppia adesso si trasferirà nella villa di via Rovani a Milano. Già da qualche anno però convivono mentre è stata smentita la notizia della dolce attesa di Federica.

Luigi Berlusconi non ha bisogno di presentazioni, Federica Fumagalli è la figlia di un noto imprenditore di Lecce. Lei non ha mai voluto rilasciare interviste, non ha mai parlato della sua storia d’amore con il giovane Berlusconi, ha sempre fatto in modo di mantenere la stessa riservatezza.

Nozze programmate già da tempo per la coppia che non ha voluto rinunciare a causa del Covid al sogno più dolce dopo che Luigi aveva chiesto la mano alla sua compagna coinvolgendo tutta la famiglia.

Sembra che Silvio Berlusconi non fosse presente alle nozze ma che sarà presente alla cena prevista per questa sera a Macherio. Un matrimonio per pochi invitati e con un abito da sposa firmato dalla stilista e amica Alessandra Rich.