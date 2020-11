Gabriele Rossi parla per la prima volta in tv della sua storia con Gabriel Garko

Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri 1 novembre 2020 anche Gabriele Rossi che per la prima volta in tv ha parlato della sua storia d’amore con Gabriel Garko. Per mesi sulle riviste di cronaca rosa si è parlato di questa storia, etichettata come una amicizia speciale, visto che entrambi, avevano deciso di tenere nascosta la storia, come anche le scelte di vita. Non avevano mai detto pubblicamente di essere omosessuali ma, dopo il coming out fatto da Garko, anche Gabriele Rossi ha scelto di raccontare quanto per lui l’attore sia stato speciale! E lo ha fatto nel salotto di Barbara d’Urso.

GABRIELE ROSSI A LIVE NON E’ LA D’URSO: LA STORIA CON GABRIEL GARKO

Una storia molto particolare quella tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko, piena di ostacoli, e non solo per le finte relazioni con le quali dovevano fare i conti:

Ho conosciuto Gabriel Garko che avevo 19 anni, adesso ne ho 32. Noi già a quel tempo fummo amanti per ben 4/5 mesi. Amanti nel senso che lui era fidanzato. Quell’amore che era scoppiato sul set de L’Onore e il Rispetto 2 è durato il tempo delle riprese. In quel periodo è scoppiata la passiona. […] Io diciamo che l’ho aspettato in qualche senso per 4/5 anni, ma non è tornato.

E ancora:

Poi 10 anni dopo la prima volta ci siamo ritrovati e innamorati. […] Io e lui abbiamo però anche litigato così spesso. Perché avevamo un modo di approcciare e di idealizzare in maniera diversa il nostro rapporto

Gabriele non si nasconde e racconta quello che è stato il suo passato al fianco di Gabriel Garko:

quando sono tornato con Gabriel, ci siamo rincontrati nel 2017 e proviamo a stare finalmente insieme a delle condizioni. Io ero cresciuto e avevo molta più forza per pretendere un tipo di raccomandazioni e tra queste richieste c’era stata proprio questa: con il mio fidanzato precedente avevo vissuto la mia situazione di coppia, ho subito chiarito con Gabriel che non avrei voluto fare passi indietro, senza giochi di nascondersi e gli ho chiesto ‘tu ti apri un po’ e tu ti chiudi un po’. cerchiamo di costruire delle poche amicizie, poche e sincere’ e lui ha accettato

Oggi Gabriele e Gabriel sono comunque molto amici e hanno un bel rapporto: