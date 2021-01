Alessia Ventura col pancione, è incinta del suo primo figlio (Foto)

A 40 anni Alessia Ventura è incinta del suo primo figlio e con tutta la gioia possibile mostra per la prima volta il suo pancione (foto). Un annuncio che sembra sorprendere tutti, la notizia più bella con cui iniziare il 2021. Alessia Ventura sembra avere finalmente incontrato l’uomo della sua vita ed è posando con Gabriele Schembari che annuncia la gravidanza. L’albero di Natale alle spalle, il pancione di Alessia Ventura già evidente e tutta la felicità sui loro volti. “Ti aspettiamo amore” ha commentato lei svelando anche il sesso del bebè in arrivo. Il 2021 porterà alla coppia una bambina, quel fiocchetto rosa dice tutto. Tantissimi i messaggi per una delle più belle showgirl italiane che sta per realizzare il sogno di diventare mamma.

ALESSIA VENTURA E GABRIELE SCHEMBARI PRESTO GENITORI DI UNA BIMBA

“Che bella notizia” Siiiii sono felicissima per voi” ha commentato l’amica Adriana Volpe. Tantissimi i cuori con cui le amiche e colleghe hanno fatto gli auguri alla futura mammina: Cristina Marino, Alena Seredova, Caterina Balivo, Francesca Vaccaro e tante altre.

Fino a poche settimane fa la Ventura mostrava foto senza un filo di pancia, poi il ventre dolce e arrotondato e la notizia della cicogna in arrivo per lei e il suo compagno. Per entrambi è il primo figlio, una bimba che li ha già portati al settimo cielo. Qualche dubbio che la Ventura fosse incinta c’era ma solo adesso arriva la conferma. La piccola nascerà prima o dopo il compleanno della mamma? Alessia è nata il 10 aprile del 1980, compirà 41 anni. Del suo compagno si sa davvero poco. È un imprenditore originario di Ragusa, molto riservato. Il loro amore non è di lunga data, stanno insieme dal 2019. Lui ha commentato: “In un gesto c’è tutto l’amore che vive e che nascerà… buon anno amori miei”.