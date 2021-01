Andrea Roncato punta il dito contro la d’Urso: “Ero lì per altro, mi ha messo in imbarazzo”

Precisamente per che cosa si aspettava di esser stato invitato a Live-Non è la d’Urso il signor Andrea Roncato? Un bel dubbio amletico visto che l’attore, a poche ore di distanza dalla sua intervista a Live, ha dichiarato che non era in quello studio per parlare della sua ex moglie ( storia finita quasi 20 anni fa tra l’altro, non lo scordiamo). Le parole di Roncato hanno scatenato un effetto domino che ha causato anche la crisi di Stefania Orlando che, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha persino pensato di lasciare la casa, varcando quasi la porta rossa. Da qualche ora, dopo che anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi è andato dalla d’Urso per dire la sua, Roncato via social, rispondendo alle domande di chi gli chiede il perchè di questo astio, in questo preciso momento storico, risponde buttando in piazza molte cose. Questa mattina ha parlato del suo periodo con la droga, dicendo che Stefania lo ha abbandonato quando ne aveva bisogno. Poi ha anche detto che nelle interviste di questi ultimi anni non ha mai raccontato la verità solo per tutelare la sua ex moglie…

E pochi minuti fa, per non farsi mancare nulla, ha anche puntato il dito contro la d’Urso, dicendo appunto che lui non era stato invitato per parlare di quel tema ma che è stato spiazzato dalla domanda fatta dalla conduttrice.

Andrea Roncato attacca anche Barbara d’Urso

E pensare che ieri da Pomeriggio 5 la conduttrice ne ha anche difeso le intenzioni e le parole, dicendo che comunque Andrea aveva detto solo cose positive su Stefania ( accusarla di tradimento però non ci sembra un complimentone ma questo è un altro discorso).

La storia l’ha tirata fuori la d’Urso mettendomi in imbarazzo, ma pensa quello che vuoi […] Non ero andato lì per parlare di questo, è la d’Urso che mi ha spiazzato domandandomelo.

Queste le parole di Andrea Roncato sui social che ancora una volta ribadisce che non aveva intenzione di parlare della sua ex moglie ma che alla fine lo ha dovuto fare e ha scelto di dire dopo tante bugie, a sua verità.

Barbara d’Urso risponderà a queste “accuse” o lascerà correre? Sembra proprio che si stia facendo di tutto per avere un faccia a faccia lunedì sera…