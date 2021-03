Antonino e Belen commentano C’è posta per te: la busta aperta da Enrico (Foto)

Belen Rodriguez ieri sera è stata ospite e telespettatrice di C’è posta per te (foto). Ovviamente il programma di Maria De Filippi era registrato e Belen e Antonino nelle storie Instagram hanno commentato una delle storie dell’ultima puntata. Se avete seguito C’è posta per te ieri sera di certo vi sarà rimasta impressa la storia di Enrico ed Elisabetta. Lui alla fine l’ha perdonata ma con un notevole imbarazzo. Antonino Spinalbese guarda lo schermo, non credeva che lui avrebbe aperto la busta. Belen invece conosce bene il potere di Maria De Filippi: è tutto merito suo se ha aperto la busta. E mentre la Rodriguez urla che Maria è la Regina, Antonino continua a commentare le espressioni del marito che forse non ha ancora capito cosa è successo. Enrico infatti è gelido nei confronti di sua moglie, più che altro rassegnato, sembra un condannato a morte. Antonino e Belen sono un po’ come tutti gli altri telespettatori di C’è posta per te: sui tanti divani ci saranno stati più o meno gli stessi commenti.

BELEN E ANTONINO, UN ALTRO FINE SETTIMANA ROMANTICO

Un altro fine settimane romantico per la showgirl e il suo compagno. Santiago sta con il papà e loro appena possono si ritagliano uno spazio per dedicarsi l’uno all’altra. Lei distesa sul divano lo accarezza con i piedi, lui che commenta il programma dove poco prima ha ammirato la sua bellissima fidanzata.