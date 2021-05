Gli auguri ad Al Bano scatenano lo scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power (Foto)

Uno scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power era esattamente quello che Al bano Carrisi non avrebbe voluto voluto per il suo compleanno (foto). Il cantante aveva chiesto ancora una volta che come regalo per i suoi 78 anni le mamme dei suoi figli facessero la pace, trovassero un punto di incontro. Il messaggio non è stato recepito, anzi sia Romina che la Lecciso hanno fatto in modo di innescare ben altro che la pace. Iniziamo dagli auguri di Loredana Lecciso ad Al Bano. Questa mattina la mamma di Jasmine e Al Bano jr ha postato una foto che sembra a dir poco studiata nel minimo dettaglio. “Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri Al” ha scritto nella didascalia, ma guardate in alto l’immagine scelta. Carrisi è in accappatoio, avrà appena fatto la doccia; lei deve essersi appena svegliata ma perfettamente truccata. Sulla parete notate la foto con i figli. Insomma, Al Bano e Loredana Lecciso sono una coppia, almeno questo è il messaggio.

GLI AUGURI DI ROMINA POWER PER IL COMPLEANNO DI AL BANO

Romina Power si è svegliata prima di Loredana e l’ha battuta sul tempo postando per prima due foto. In una Al Bano spegne la candelina sulla torta, è una foto recente ma lo scatto successivo è in bianco e nero, è di molti anni fa, è una delle prima immagini di Al Bano e Romina innamorati, mano nella mano, giovanissimi, bellissimi, potete vederlo in basso.

“Infiniti auguri Al Bano, gli anni passano… ma chi li conta?” questo il messaggio di auguri della Power al suo ex marito per i suoi 78 anni. Conosciamo e adoriamo tutti Romina che sembra sempre avere una particolare ironia da mostrare, così più volte l’ha difesa il cantante di Cellino San Marco. E’ molto probabile che entrambe si siano infastidite per gli auguri dell’altra. Sono ancora due rivali? Anche quest’anno Al Bano non ha ricevuto il regalo tanto desiderato.