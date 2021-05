Al Bano chiede a Romina e Loredana un regalo per il compleanno: fate la pace

Il 20 maggio Al Bano Carrisi compie 78 anni ed esprime un desiderio sperando che Romina Power e Loredana Lecciso lo realizzino. Tra le pagine della rivista Oggi il cantante di Cellino San Marco si rivolge direttamente alle due donne della sua vita, le donne che lo hanno reso padre di 6 figli. Per Al Bano il regalo più bello sarebbe quello di vedere Loredana e Romina fare pace. Ha commentato che sono due donne molto intelligenti e che vorrebbe trovassero l’armonia. Chi tra le due è più colpevole di non volere la pace in famiglia? Loredana Lecciso è arrivata nella vita di Al Bano quando Romina Power era già andata via, l’aveva lasciato per sempre.

AL BANO RACCONTA I SUOI PROGETTI

Carrisi però resta diplomatico. E’ Loredana che più di una volta ha teso la mano all’ex moglie di Al Bano, ma ricordiamo anche che in passato non ha avuto per lei grossi complimenti.

C’è una parte di pubblico in giro per il mondo che chiede ancora di vedere sul palco la coppia e loro li accontentano. Tanti i progetti del cantante pugliese: “Ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io”. Sta promuovendo un nuovo album, Le canzoni del Mediterraneo e il 6 giugno dovrebbe aprire lui i Campionati mondiali di judo a Budapest.

Commenta anche i vecchi brani di Fedez: “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato” non dice altro se non che gli ha fatto piacere che lui e la Michielin abbiamo cantato Felicità a Sanremo ma non ha capito il perché dell’atteggiamento triste durante l’esibizione. Intanto, attendiamo il girono del suo compleanno, il regalo atteso da anni.