Tutta l’emozione di Tiziano Ferro che torna in Italia e riabbraccia i suoi cari (VIDEO)

Grandissime emozioni per tutti i fan di Tiziano Ferro che nelle ultime ore si sono commossi con il cantante vedendo il video che ha postato sui social. E’ il video del ritorno, degli abbraccia mancati, delle emozioni, dei momenti che non si dimenticano. E’ il video che mostra il ritorno in Italia di Tiziano, accompagnato da suo marito in questo momento così speciale. Finalmente a casa, insieme alla sua famiglia. Finalmente con il sorriso di chi può riabbracciare tutte le persone che non ha visto per oltre un anno a causa della pandemia. E’ un uomo felice, emozionato, commosso Tiziano, e non si nasconde anzi. Mostra tutto quello che ha provato in un semplice video, girato insieme a suo marito con un cellulare. Dalla partenza negli Usa all’arrivo in Italia dopo il lungo volo.

Sa di essere fortunato: il rientro a casa e la possibilità di riabbracciare tutte le persone che ama, non per tutti è stato così. E lo dimostra con un gesto che fa venire i brividi. Appena sceso dall’aereo Tiziano Ferro bacia il suolo, bacia quell’asfalto che è il simbolo del suo ritorno in Italia. Mangia un cornetto, gioca con il gatto, riabbraccia la sua famiglia, rivede le foto dei suoi esordi. Piccoli gesti quotidiani che spesso sottovalutiamo ma che, quando sei stato lontano da casa per un anno, apprezzi come non mai.

Impossibile non emozionarsi con Tiziano e con questo video che in poche ore ha fatto davvero incetta di commenti e like.

Tiziano Ferro torna in Italia e riabbraccia la sua famiglia dopo un anno (VIDEO)

Non potevamo non mostrarvi questo video carico di emozioni che ci ha davvero commossi

Casa certo è dove c’è il cuore, casa è negli Stati Uniti per Tiziano che a Los Angeles ha trovato tutto quello che l’Italia per molto tempo non gli aveva dato. Ma casa è anche la sua famiglia, casa è dove i cuori di tutti battono insieme e ce lo ricorda il cantate, con il gesto finale. Un cuore fatto con le mani e la scritta casa, finalmente di nuovo a casa.