Melissa Satta ha un nuovo amore e con Mattia Rivetti la prima vacanza sullo yacht (Foto)

Melissa Satta si arrabbierà anche questa volta, anche per il gossip con Mattia Rivetti? La rivista Chi pubblica le foto della loro prima vacanza insieme, ma non sono in due, con Melissa Satta e Mattia Rivetti c’è anche il piccolo Maddox, il figlio che l’ex velina ha avuto da Kevin Prince Boateng, in più sullo yacht ci sono altri amici. Questa volta sembra che la storia d’amore sia vera, a giudicare dalle foto, dai sorrisi, dagli sguardi sembrano molto affiatati, poi c’è la vacanza sullo yacht dell’amico Renzo Russo. Sembra sia stato l’imprenditore amico di entrambi a fare da cupido per la Satta e Rivetti. Un inizio estate davvero speciale per la splendida sarda che è più in forma e più bella che mai.

MELISSA SATTA E MATTIA RIVETTI ARRIVA UN NUOVO AMORE ED E’ SULLA RIVISTA CHI

Dopo la fine del matrimonio tra Melissa Satta e Boateng, dopo averci provato e riprovato a tenere insieme la famiglia, l’estate 2021 sembra quella della rinascita per la showgirl sarda. Non ci sono baci tra i due, non c’è niente che ufficializzi il loro legame ma questa volta il gossip sembra più sicuro che mai. Sono bellissime le foto di Melissa e Mattia insieme, sono bellissime le foto della Satta che non perde di vista un attimo suo figlio, sempre così premurosa con lui.

Sono le immagini della prima vacanza d’amore per Rivetti, che è il rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy, e per Melissa Satta che non ha bisogno di presentazioni. Una crociera a bordo dello yacht di Renzo, patron di Diesel, responsabile di quello che sembra nuovo amore. Attendiamo la smentita anche questa volta o Melissa per la prima volta dopo l’addio a Boateng resterà in silenzio felice di ammettere che finalmente si è innamorata di nuovo.