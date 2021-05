Melissa Satta confida peso e altezza e risponde se ama ancora Boateng

I follower di Melissa Satta sono molto curiosi, dal peso all’amore le chiedono di tutto e lei tra le storie di Instagram risponde volentieri. “Sono alta 1,77 e peso 57 chili e sto bene, grazie” è una delle tante risposte di ieri sera di Melissa Satta. Curiosità soddisfatta ma non è certo finita, dalla scuola frequentata alle sue paure più grandi e scopriamo che si è diplomata al liceo classico e che le sue paure sono molto comuni: quella di perdere le persone care, che possa accadere qualcosa a suo figlio Maddox, e in più anche un po’ di paura per l’aereo. Niente di strano ma i follower vanno oltre e arrivano le domande sull’amore. In tanti vogliono sapere se avrà un altro figlio e la risposta da un po’ è sempre la stessa. Desidera tanto un altro figlio e anche Maddox sarebbe molto felice, il resto però non lo aggiunge e di certo un figlio non l’avrà da sola.

MELISSA SATTA E’ ANCORA INNAMORATA DI KEVIN PRINCE BOATENG?

La Satta e Boateng si sono separati ufficialmente lo scorso febbraio, dopo una prima crisi superata la seconda li ha divisi per sempre. Hanno un bellissimo bambino di 7 anni e Melissa non ha dubbi, alla domanda diretta se ama ancora il suo ex marito risponde che ama suo figlio. E’ stata la storia più importante della sua vita, alla fine hanno deciso di lasciarsi e non deve essere stato semplice, è ovvio.

Arriva la domanda sul come facciamo a gestire il figlio da separati. “Mamma e papà continuano a dare sempre e per sempre amore ai propri figli… Mai facile una separazione, ma con intelligenza si cerca di gestire al meglio… Ma l’amore dei figli è per sempre”. Proseguono le domande e c’è davvero di tutto: “Ciao Melissa tu hai fatto il parto cesareo, la cicatrice si vede tanto?” e la risposta: “Si sono stata costretta perché avevo Maddox bloccato al contrario ma tranquilla perché la cicatrice piano piano va via e si vede sempre meno”.