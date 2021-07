Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri, lei mostra il pranzo sullo yacht

I fan della coppia sperano ancora che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore possano tornare insieme e la foto da Capri fa credere ancora di più che il sogno potrebbe diventare realtà. Il sogno però non è della Gregoraci e forse nemmeno dell’imprenditore, sono spesso insieme per amore del figlio ma è anche vero che non riescono a fare a meno l’uno dell’altra. Capri è una delle mete estive preferite dai vip, soprattutto questa estate, ma pochi giorni fa era come sempre anche al Twiga Beach Club di proprietà dell’ex marito. In attesa di scoprire se ci sarà la possibilità un giorno di un ritorno di fiamma Flavio Briatore tiene i cuori accesi e poi trascorre la maggior parte del tempo con gli amici. Elisabetta Gregoraci scatta selfie e si mette in posa per gli altri e per il suo profilo Instagram ma un passo più in là c’è sempre Nathan Falco.

IL PRANZO CON VISTA DI ELISABETTA GREGORACI

La famiglia si riunisce spesso, il più delle volte sono tutti insieme e anche d’estate si incontrano a Capri. Sono insieme sullo stesso yacht anche per il pranzo con vista? Elisabetta Gregoraci ogni volta resta incantata dalla bellezza di Capri e tra le sue storie Instagram pubblica brevi video. Tra le immagini anche il pranzo sullo yacht con una vista che è ovviamente spettacolare.

Cambio di costume, cambio di abito e di accessori, è bellissimo il profilo della Gregoraci e al momento del pranzo mostra ciò che sta per mangiare, forse indecisa tra un’insalata e l’altra, magari le polpettine. Tutto è perfetto, delizioso. L’ex gieffina vip come sempre è in gran forma, come sempre mette a tacere tutti i gossip che la riguardano, sempre. Una pioggia di complimenti, è incredibile ma non si legge nemmeno una critica. Possibile che nessun invidioso si dedichi a lei? L’estate continua.