Beatrice Valli travolta dalle polemiche sui social spiega perchè non ha fatto il vaccino

Ieri sera Beatrice Valli ha raccontato via social, di aver contratto il covid 19. Ma non solo. La bella influencer ha spiegato che sia lei che Marco Fantini, il suo compagno, e i tre bambini che vivono con loro, sono positivi al covid 19. Ha inoltre raccontato che Marco sta male, anche se le sue condizioni non sono preoccupanti, e che sta già facendo una cura. Essendo lui il più grave, si è già isolato rispetto agli altri. Beatrice e i bambini per il momento stanno abbastanza bene. Da questa mattina però, sulla sua pagina instagram, arrivano centinaia di domande e commenti. Molte persone infatti stanno chiedendo a Beatrice come mai lei e Marco non si siano vaccinati. C’è chi lo chiede in modo garbato e anche chi lancia accuse e offese, tanto che alla fine la Valli ha deciso di rispondere e spiegare per quale motivo al momento lei non ha ancora fatto il vaccino. Non ha però detto nulla sul suo compagno.

Beatrice Valli risponde stizzita a chi le chiede del vaccino

Le parole di Beatrice a chi le chiede spiegazioni sul vaccino:

ti rispondo per gentilezza anche se non sono tenuta a farlo ! Avete sempre un brutto modo di giudicare e criticare o presupporre cose senza sapere !Ho fatto una cura ormonale di 6 mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre . Da ottobre potrò anche io vaccinarmi ! Comunque i vaccinati posso essere contagiati e contagiare . Dato che sai tutto tu . Io sono controllata ogni due / tre giorni e faccio tamponi su tamponi per la salute e bene di tutti . I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo

Quando si hanno 3 milioni di follower forse bisognerebbe stare anche molto attenti ai messaggi che si lanciano, visto che il problema, secondo le parole di Beatrice, sta nelle persone vaccinate che vanno in giro senza mascherine. Dimentica i milioni di italiani, inclusa lei, che non hanno ancora fatto il vaccino, che sono un problema ben più grave di chi è vaccinato e non mette la mascherina ( atteggiamento comunque da condannare, perchè tutti devono rispettare le regole, visto che nessuno è immune dal contagio).