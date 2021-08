Il matrimonio di Federico Zampaglione e Giglia Marra: bellissimi nel giorni del si (FOTO)

Lo avevano rivelato via social qualche settimana fa che il mese di agosto li avrebbe visti andare all’altare. E così è stato. Tante emozioni nel giorno del matrimonio di Federico Zampaglione che ha sposato Giglia Marra. Il cantante dei Tiromancino, 53 anni, ha detto sì all’attrice 39enne a Mottola in provincia di Taranto. E’ stata la Puglia la location scelta per il giorno del matrimonio, come Federico aveva rivelato qualche settimana fa a chi lo segue sempre con grande passione; tra musica, balli sfrenati e tanto divertimento ieri il giorno del si. Ed emergono anche dettagli su quello che è successo prima del matrimonio. Come da tradizione infatti, lo sposo ha fatto una dolcissima serenata alla sua Giglia. E se a cantare è Federico Zampaglione, di certo non si tratta di una serenata qualsiasi. Non solo. Neppure una pausa nel giorno delle nozze! Il cantante ha omaggiato tutti gli invitati a modo suo, con un piccolo concerto. Il matrimonio è stato rimandato a causa della pandemia, ma poco più di un mese fa l’annuncio social: “Prima che lo sappiate in altri modi, volevamo dirvi che ci sposiamo”.

Decine e decine i commenti sulla pagina Instagram dei Tiromancino con gli auguri ai novelli sposi, davvero raggianti nel giorno delle nozze.

Sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta il lancio dei palloncini bianchi con la colonna sonora di “Noi casomai” dei Tiromancino (lui nel 2018 l’ha composta dedicandola alla sua compagna). Con gli sposi anche la figlia di Zampaglione, Linda, 11 anni, avuta dall’attrice Claudia Gerini che ha fatto coppia con il cantante fino a cinque anni fa. E’ stata la piccola Linda ad accompagnare il suo papà all’altare, deve essere stato di certo un momento carico di emozioni per tutti, ma soprattutto per il cantante.

Le foto del matrimonio di Federico Zampaglione e Giglia Marra

Nessuna immagine esclusiva, per fortuna, ma le foto della coppia fanno il giro dei social, ricevendo migliaia e migliaia di like. Il party di nozze si è svolto in una masseria immersa nel verde delle Murge con 170 invitati, tra cui l’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Federico Zampaglione ha indossato uno smoking, mentre Giglia Marra ha scelto un abito bianco a sirena, con dettagli in pizzo e piume sul velo. Dolcissime tra l’altro anche le immagini della piccola Linda che canta insieme al suo papà.



Un sogno che si realizza per entrambi che si sono mostrati davvero emozionati e felicissimi nel giorno del tanto atteso matrimonio. “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee” ha scritto Giglia sui social ieri postando le foto delle nozze. E’ stato un sogno ma è tempo di svegliarsi perchè a quanto pare è stato tutto perfetto!