Il regalo di Gigi D’Alessio alla sua Denise, svelato anche il nome scelto per il bebè

E’ la rivista Di Più a lanciare le indiscrezioni sul regalo che Gigi D’Alessio avrebbe fatto alla sua Denise in dolce attesa. Denise Esposito è incinta, non c’è più dubbio che tra pochi mesi arriverà il quinto figlio per Gigi D’Alessio. Dicono che sia maschio e che i genitori abbiano già scelto il suo nome. E’ sempre lo stesso settimanale di gossip a riportare il dettaglio che in tanti attendono. L’intenzione sarebbe quella di chiamare il piccolo Francesco. Quindi, quarto figlio maschio per il cantante napoletano mentre Ilaria resta l’unica figlia femmina. Anche Claudio D’Alessio, il primogenito dell’artista sembra avere confermato la dolce attesa, anche se il pancione è così evidente che non ce n’era bisogno. Claudio, avrebbe però aggiunto di non sapere altro.

COSA HA REGALATO GIGI D’ALESSIO ALLA SUA COMPAGNA INCINTA?

Quando ha saputo della dolce attesa è impazzito di gioia. Chi lo conosce bene racconta che è sereno e innamorato come un ragazzino. Con Denise Esposito, studentessa napoletana di 28 anni, vive un amore iniziato da poco, da circa un anno. Un bebè arriva davvero molto presto. Felici entrambi, Gigi appena saputo della gravidanza le avrebbe regalato un prezioso anello di diamanti. Un dono bellissimo anche se la futura mamma non ha ancora commentato i dolci pettegolezzi che la riguardano.

Chissà se il resto della famiglia è felice come Gigi. In base al racconto della rivista Chi il piccolo D’Alessio nascerà ad autunno. Intanto, Claudio ha fatto gli auguri a suo padre ma sembrano auguri distaccati, di chi non sa molto di quello che sta accadendo. Forse tutto è successo un po’ troppo in fretta? Di certo la pensa così Anna Tatangelo che non ha gradito ricevere la notizia della gravidanza per ultima e per caso. Dopo le vacanze al mare attendiamo il seguito, anche di scoprire se davvero sarà maschio e si chiamerà Francesco.