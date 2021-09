Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Venezia: tailleur super sexy per la mamma bis

E’ arrivato anche il giorno di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Venezia. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, in questi ultimi giorni ha raccontato sui social di questa nuova esperienza sul red carpet. E per Rosa non è stato semplice mettere insieme impegni e soprattutto problemini legati alla gravidanza. Nell’ultimo periodo infatti l’ex tronista non è stata molto bene, ha spesso lamentato malesseri a causa della pressione bassa. Ma oggi sul red carpet è apparsa incantevole con un look molto particolare. Lo aveva detto di non aspettarsi una cosa classica, di immaginare che ci sarebbe stato qualcosa di diverso. E così è stato. La bella Perrotta infatti è arrivata sul red carpet della mostra del cinema di Venezia con un tailleur azzurro. E fin qui, nulla di eccezionale direte. Quello che ha stupito è il sotto. O meglio quello che sotto la giacca non c’era! Nessun top, nessuna camicetta, nessuna blusa ma solo una sorta di reggiseno che ricorda le 50 sfumature di Anastasia d Mr Grey insomma. Una scelta molto coraggiosa quella di Rosa che ovviamente è stata apprezzata da tanti ma criticata da molti altri. Non solo, il fatto che abbia esposto il suo pancione in questo modo, ha fatto si che sui social piovessero decine e decine di messaggi negativi per la bella napoletana.

Rosa Perrota a Venezia 78: ecco il look scelto

E’ chiaro che non si possono accontentare tutti, ma proprio tutti e di certo Rosa sapeva benissimo che optando per questo genere di abito, avrebbe attirato a se anche critiche. Ma alla fine, cosa importa? Se a lei piaceva e se stava bene con questo abito e si sentiva sexy, donna e mamma, perchè non indossarlo?

Anche il suo compagno Pietro ha apprezzato moltissimo, postando sui social tanti scatti del loro arrivo in Laguna. Scatti che sono piaciuti davvero a tanti e che ci mostrano una bellissima Rosa Perrotta con il piccolo Achille Mario che cresce sempre di più nel pancione della mamma bis.