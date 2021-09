Georgette Polizzi è incinta: aspetta un figlio da Davide Tresse

Georgette Polizzi è incinta e aspetta un figlio da Davide Tresse? Ormai il gossip è esploso e a lanciare la bomba è stata una indiscrezione del settimanale Chi. “L’influencer ed imprenditrice è in dolce attesa” si legge infatti. Georgette è una nota stilista amatissima sui social ma la vera notorietà era già arrivata quanto lei e Davide decisero di partecipare a Temptation Island. Oggi sono sposati, felici e innamorati. La notizia della gravidanza di Georgette ha sorpreso i tanti fan e followers, una notizia veramente bellissima per la coppia anche perché da qualche anno ormai la Polizzi ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Spesso ha raccontato il suo difficile percorso e lo ha sempre fatto con forza e determinazione, un vero esempio. Adesso finalmente una meravigliosa notizia per lei e il suo Davide.

Georgette Polizzi e Davide Tresse presto genitori: lei ha intrapreso un percorso di procreazione assistita

L’amore è più forte di qualsiasi cosa e ce lo dimostra questa meravigliosa coppia. “Ho intrapreso questo percorso ormai due anni fa, perché sono stata costretta a interrompere un farmaco che combatteva la bastarda e mi faceva sentire bene, per sostituirlo con uno compatibile con un’eventuale gravidanza ma che mi devasta fisicamente” aveva raccontato Georgette Polizzi. L’imprenditrice come detto convive con la sclerosi multipla da circa due anni e aveva già parlato ai fan del percorso intrapreso per diventare mamma nonostante le tante difficoltà. E’ da un po’ di mesi ormai che la bella Georgette starebbe seguendo questo percorso di procreazione assistita e adesso sarebbe finalmente arrivata la bella notizia secondo cui aspetterebbe un figlio. Al momento la coppia non si è espressa ma sembrerebbe quasi certo. In ogni caso attendiamo una loro conferma.

Georgette Polizzi, quando l’amore è più forte di ogni altra cosa: l’imprenditrice diventerà finalmente mamma

La vita sembra aver fatto finalmente un bel regalo, una grande sorpresa, sia a Georgette Polizzi che a Davide Tresse. Oggi, per altro, la bellissima coppia festeggia l’anniversario di matrimonio, due anni dal grande giorno. Per questo non ci resta nient’altro da fare che fare i nostri migliori auguri (doppi a questo punto!) a Georgette e Davide.