E’ finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: ignoti i motivi

Sarà solo una crisi passeggera, oppure la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è davvero giunta al capolinea? Dopo l’annuncio dell’ex protagonista di Uomini e Donne, i fan della coppia si sono divisi. C’è chi ha compreso le parole di Sossio e ha dimostrato affetto con commenti di vicinanza, e c’è persino chi ha invece insinuato che questa sia solo una trovata per tornare magari nel programma a parlare della storia e avere una certa visibilità. Ma è davvero possibile immaginare che due genitori si mettano a fare questi giochetti? Stentiamo a crederci.

E’ stato Sossio, dai social, ad annunciare la fine della relazione con Ursula. Progettavano il matrimonio ma a quanto pare, si sono lasciati prima di arrivarci. Con una foto con la scritta “game over”, Sossio ha spiegato che cosa sta succedendo. E ha raccontato: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini & Donne”.

Scoppia la coppia: è finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, si sono lasciati

E ancora: “mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.“

La frase che non lascia dubbi: “La nostra storia è arrivata al capolinea…“. Sossio e Ursula si erano conosciuti nel programma di Maria de Filippi poi avevano deciso di mettersi in gioco partecipando anche a Temptation Island, e da lì erano usciti come single. Tornati nello studio di Uomini e Donne, avevano provato a uscire con altre persone. Ma Sossio, capendo di essere in difetto, aveva fatto di tutto per riconquistare Ursula e alla fine, si erano rimessi insieme, coronando il sogno d’amore con l’arrivo della piccola Bianca. Oggi di questa favola resta ben poco. Sossio chiede adesso rispetto e pazienza: “Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.”