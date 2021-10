Per Fedez il compleanno è con la torta querela pensata da Chiara Ferragni

Da qualche giorno Fedez scherzava con i suoi follower sul tema della torta per il suo compleanno avrebbe avuto. Pensava che Chiara Ferragni stesse scherzando, proponendogli una torta a tema “querela” ma invece l’imprenditrice digitale non è mai stata così seria. Oggi che si festeggia il compleanno di Federico, in casa Ferragnez è arrivata una bellissima torta con tanto di raccomandata verde, e foglio della querela. In alto poi un omino con le fattezze del rapper che legge la sua ennesima querela. “Che poi te ne restano mille…” si legge sulle decorazioni della torta, proprio come dice la canzone più ascoltata dell’estate 2021 cantata da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Si perchè ogni giorno per Fedez è un nuovo giorno ed è sempre il momento giusto per una nuova querela. Ce n’è per tutti i gusti anche se il suo più grande nemico al momento sembra essere il Codacons!

Le foto della torta di compleanno di Fedez

Ma non solo una bella torta a tema, anche una coroncina con i fiori per celebrare questo giorno speciale in attesa del rientro a casa del piccolo Leone. Poi anche una piccola festicciola nel pianerottolo con Amazon che ha pensato di mandare un gruppo di mariachi messicani per un dolce pensiero per il cantante.

Il messaggio di Chiara Ferragni e gli auguri social per Fedez

Le parole della moglie di Fedez che come sempre lo chiama raviolito! “Ti sceglierei un altro milione di volte” ha scritto Chiara nella sua pagina instagram. E ancora:

Happiest birthday to my other crazy half: the guy that changed every perspective and made me fall madly in love. The guy that made me a mother and created the most beautiful family with me. The guy that makes me proud everyday, that shares my values and makes me laugh more than anybody else. I would choose you another million times, ti amo raviolito ❤️‍🔥 Happiest birthday amore mi

Non possiamo che unirci agli auguri arrivati da tutto il mondo per questo compleanno ! Tanti auguri Fedez!

