L’ex marito di Adriana Volpe ritrova l’amore? Le foto su Chi

Avrebbe già voltato pagina l’ex marito di Adriana Volpe dopo la fine del matrimonio. A pubblicare le foto, un giornale a caso, si fa per dire! Le immagini di Roberto Parli, ex marito dell’opinionista del Grande Fratello VIP 6, sono state pubblicate questa settimana dalla rivista Chi, in edicola proprio da oggi. Tra i due le cose non sono finite benissimo, ricorderete che pochi giorni prima del debutto di Adriana al fianco di Signorini, il suo ex, l’aveva aggredita verbalmente sui social. Una cosa di cui Adriana non ama molto parlare e anche nella sua ultima intervista televisiva con Silvia Toffanin non è scesa dei dettagli, anche se immaginiamo che avrebbe molto da dire sulla fine del suo matrimonio con il Parli. In ogni caso, sembra che l’imprenditore stia cercando di voltare pagina e che forse ha trovato anche l’amore. Ma di chi si tratta?

Come mostra il servizio della rivista Chi di questa settimana, Parli è stato paparazzato con Clarissa Tami mentre si trovava in un ristorante al lago di Como e mentre passeggiava tra le vie dello shopping di Milano.

L’ex marito di Adriana Volpe volta pagina e sta con una conduttrice svizzera

Sembra che ci sia una cosa in comune tra Adriana e la nuova fidanzata del suo ex marito. Anche la Tami infatti fa la conduttrice, l’abbiamo vista di recente anche all’Eurovision, per la tv Svizzera. 38 anni, una carriera nel mondo dello spettacolo, influencer, la Tami è stata anche attrice in un video clip dei Modà. Insomma una persona che non disdegna il mondo dello spettacolo. Oggi biondissima, con capelli cortissimi, la Tami viene immortalata al fianco dell’ex di Adriana Volpe, in un pranzo romantico sul lago di Como. Tra gli scatti, anche uno che mostra delle tenere carezze ma non ci sono, almeno per il momento, immagini di baci.

Per il momento Adriana Volpe non ha commentato in nessun modo queste immagini ma potrebbe succedere qualcosa magari nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 6. Visto che Signorini ha chiamato Paolo Bonolis per commentare le sue dichiarazioni su Sonia, potrebbe anche chiedere alla Volpe di dire qualcosa sul suo ex ma ci sembra un po’ difficile visto che in questo caso, siamo di fronte a un rapporto deteriorato che probabilmente non si è concluso nel migliore dei modi.

