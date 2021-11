Adele presenta Rich Paul ai genitori, il figlio Angelo l’avrebbe già conosciuto

Adele è rinata, non solo nella musica, non solo perché sta bene con se stessa e con la sua nuova fisicità, ma anche in amore. Dopo il divorzio da Simon Konecki accanto ad Adele c’è Rich Paul, adesso è ufficiale. Sembra ci siano state le presentazioni in famiglia, che la cantante abbia presentato anche ai suoi genitori il nuovo compagno. Un legame forte, sembra che Angelo, il figlio di Adele, avesse già conosciuto il noto agente sportivo. Non solo sono stati paparazzati insieme tra la gente ma dicono che lo scorso fine settimana la coppia sarebbe stata con i genitori della cantante nella campagna inglese. E’ quanto riporta la rivista Chi di Alfonso Signorini. Una notizia che ha emozionato i veri fan di Adele, che conoscono bene il suo passato e le sue dichiarazioni. Lei si era ripromessa che nessun altro sarebbe entrato nella sua casa a meno che non si trattasse di quello giusto.

Adele e Rich Paul felici insieme

Sembra che non ci siano molto dubbi, l’indizio è chiaro. C’è tanta sofferenza nel passato dell’artista che aveva lasciato il mondo dello spettacolo, la sua musica, che aveva detto addio al marito, al padre di suo figlio.

“Da quattro mesi Adele e l’agente sportivo Rich Paul hanno ufficializzato la loro relazione. Lo scorso weekend sono arrivati insieme a casa dei genitori di lei, nella campagna inglese e la cantante si era ripromessa che nessun uomo sarebbe più entrato in casa a meno che non fosse quello giusto – riporta Chi – Quindi dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki la cantante dei record ha ritrovato il sorriso con Paul. “Sono davvero felici insieme e la loro relazione è decollata nelle ultime settimane” ha raccontato un amico della coppia. E intanto nell’ultimo, attesissimo album, “30”, Adele racconta il periodo nero che ha passato dopo il divorzio e il rapporto incrinato con il figlio Angelo, 8 anni – è questo che l’ha fatta soffrire più di tutto – Anche Paul Rich ha altri tre figli e li hanno fatti già incontrare. Ci sono tutte le premesse per una love story con happy ending questa volta”. I fan attendono il seguito, in musica.

