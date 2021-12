Federica Pellegrini e Matteo Giunta iniziano i preparativi per il matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno tanti progetti da realizzare, tutti insieme, primo tra tutti il matrimonio. La proposta è arrivata a Venezia, sui social la coppia ha mostrato solo l’anello e una foto simbolo, il resto Matteo Giunta ha scelto di tenerlo solo per loro due. Al Corriere della Sera è proprio lui a raccontare come ha chiesto la mano alla campionessa e cosa desiderano per il futuro. Famiglia, figli, nozze, un futuro sempre insieme e dopo l’ultima gara in vasca per la Pellegrini e Giunta iniziano i preparativi. Non hanno ancora avuto modo di riflettere sul cosa fare, stanno vivendo un’emozione dopo l’altra. A gennaio avranno invece tutto lo spazio necessario per iniziare ad organizzare il loro matrimonio.

Matteo Giunta racconta la proposta di matrimonio fatta a Federica Pellegrini

“Avevo organizzato tutto nei dettagli, ho scelto Venezia perché è bellissima, romantica e Fede ce l’ha nel cuore” dopo il ristorante l’idea dell’allenatore era quella di percorrere una piccola stradina e sbucare in piazza San Marco. Niente di più romantico ma Matteo ha visto troppe persone e ha temuto ci fossero i paparazzi. Così ha cambiato idea, ha preferito farlo in albergo: “E’ stato bello e semplice”.

I preparativi vanno a rilento ma i sogni sono tanti: “Abbiamo sempre viaggiato molto ma senza godercela”, racconta Giunta. “La prima vacanza? La faremo in sei, con i nostri quattro cagnolini” ma sperano di allargare presto la famiglia con i loro figli. “Sarà faticoso, ma se il problema sarà quale sport scegliere non sarà un problema: l’importante è che ne facciano uno divertendosi e che ne sperimentino tanti, lo sport è una scuola di vita”. Adesso non si devono più nascondere, ma non sono abituati agli atteggiamenti affettuosi in pubblico, anche su questo devono lavorare.

