Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi: prime parole d’amore in tv

Non si nascondono più e per la prima volta parlano del loro amore anche in tv! Avevano scelto di tenere il massimo riserbo su questa storia d’amore, ma adesso, eccoli parlare di quello che provano! Lorenzo Licita e Gabriele Rossi sono una coppia e la notizia, dopo la puntata di Oggi è un altro giorno è ufficiale. L’attore, e il vincitore di X-Factor, stanno insieme da qualche tempo e oggi Gabriele, ne ha parlato per la prima volta nel salotto di Rai 1. Ovviamente si parte dai Maneskin, visto che non hanno vinto l’edizione di X-Factor che vide invece Lorenzo trionfare. E come racconta oggi Gabriele, galeotta era stata quella vittoria perchè il primo contatto con il cantante, ci fu proprio in quella occasione. Ne parla nello studio di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone. Gabriele era tra gli ospiti della puntata per parlare anche del suo ruolo nel film Carla, il biopic su Carla Fracci che andrà in onda domenica sera su Rai 1.

La storia d’amore tra Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi

Lorenzo Licitra ha vinto X Factor quando c’erano i Maneskin. Quando loro hanno vinto Sanremo e poi l’Eurovision ci siamo detti che erano due meritatissime vittorie, il loro talento era già venuto fuori. Quando Lorenzo vinse X Factor gli mandai un messaggio. Lo mandai a lui ed a Rita Bellanza, erano i miei due cantanti preferiti di quell’edizione. Mi complimentai, scrissi loro una cosa tipo ‘mi raccomando, non smettete mai di cantare’, poi con Lorenzo è capitato di prenderci un caffè, poi un altro e un altro…

Il cantante ha anche mandato un video messaggio al suo Gabriele. E a chiudere in bellezza con l’ironia che la contraddistingue questo momento romantico ci ha pensato Jessica Morlacchi che ha chiosato: “Posso dirti, c’hai proprio dei brutti gusti, te li scegli uno più bello dell’altro”. E non ha tutti i torti Jessica, visto che tra gli ex di Gabriele Rossi, c’è anche Gabriel Garko.

