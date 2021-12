Alex Belli risoluto: “Se Delia mi lascia amen, se non la trovo va bene così”

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, abbiamo assistito a un altro momento imbarazzante durante il quale il conduttore ha cercato di tirare acqua al suo mulino con la speranza che Alex Belli non lasci il reality ( altrimenti di che cosa si parlerà per i prossimi mesi?). E così ha fatto notare che Delia Duran è stata tutta la settimana in silenzio, che non ha avuto nulla da dire su quanto successo nella casa, e che se avesse visto un limite superato probabilmente si sarebbe messa in una macchina e sarebbe andata a prenderlo. Un teatrino davvero squallido al quale, va detto, si prestano tutti. Si presta Delia, che non dice chiaramente quello che prova senza essere una delle pedine in mano a chi muove le fila; si prestano Alex e Soleil, che vanno avanti con questa sceneggiata senza dire a, b o c. E si presta anche il conduttore che dovrebbe essere una persona totalmente neutrale e invece dice la sua, dà consigli, commenta e si permette persino di suggerire quello che Delia potrebbe pensare in questo momento. Una cosa patetica, a dir poco. E la sceneggiata è andata avanti anche dopo la diretta, quando del grande amore, del matrimonio, di tutta la vita costruita tra sacrifici e amore, non si è molto parlato. Siamo passati dal grande amore, dal matrimonio, dalle promesse a una “relazione” quando Alex Belli parla della sua compagna. E poi Adriana Volpe ha dovuto anche chiedere scusa, ma di cosa? Ci aveva visto lungo, lunghissimo, peccato che non abbia avuto la fermezza e la coerenza di restare sulle sue posizioni.

Alex Belli parla di Delia Duran dopo la diretta del GF VIP

L’attore ha quindi commentato quanto accaduto e ha detto: “Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

E fin qui il discorso poteva anche avere un senso. Ma andando avanti nella conversazione, Alex Belli ha regalato un’altra delle sue perle: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione.“

E poi: “Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei. Credo sia un ragionamento razionale.”

