Delia Duran dimagrita e umiliata ha tradito Alex Belli

Nelle ultime ore Delia Duran, dopo tutto quello che è successo con Alex Belli ha anche trovato il tempo di rilasciare una intervista a Novella 2000 per dire la sua su quanto accaduto ma anche per smentire alcune voci che sono circolate nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ha voluto mettere i puntini sulle i spiegando che lei e Alex non sono una coppia aperta ma che sono molto cattolici. In effetti si sa, che tutti i cattolici hanno come mantra quello di tradire il proprio uomo o la propria donna. Ovviamente chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma quello che abbiamo visto in questi giorni, non è certamente l’atteggiamento di due persone che credono nel sacro vincolo di un matrimonio, nella fedeltà e in quello che comporta l’essersi giurati amore eterno davanti a Dio. La Duran quindi, smentisce questa situazione ma racconta anche quello che sarebbe successo con Carlo, il modello con il quale è stato paparazzato. Non c’è stato solo un bacio, per Delia l’incontro con il giovane è stato importante, una sorta di vendetta nei confronti del suo compagno che la stava umiliando. La Duran rivela di essere molto dimagrita in questo periodo e di aver sofferto. Così tanto, ci verrebbe da dire, da trovare il tempo di incontrare un ragazzo, cenarci e andare oltre. Ah la sofferenza…

Ma vediamo che cosa ha detto la Duran in merito a questa relazione.

Delia Duran ammette il tradimento

Chi è questo Carlo insomma? “Un amico. Tu non lo conosci e non lo conosce nemmeno Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo” ha detto Delia nella sua intervista per Novella 2000.

E poi ha aggiunto: “Perché l’ho fatto? Che gli serva da lezione. L’ho ripagato con la sua stessa moneta. Alex finge, ma è gelosissimo, lo è sempre stato. Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io”.

Penserete a questo punto che il copione preveda una separazione. In realtà molti spettatori del GF VIP che si trovavano a Roma, hanno ieri immortalato Delia e Alex mano nella mano nei pressi della stazione Termini. L’idillio continua…

