Cecilia Rodriguez è incinta: pancino e altri indizi annunciano l’arrivo di un bebè?

In tanti sono sicuri che Cecilia Rodriguez è incinta, che la sorella di Belen e Ignazio Moser siano in attesa del primo figlio. E’ il pancino il primo indizio, Cecilia Rodriguez non lo mette in evidenza ma nel selfie davanti allo specchio non fa nemmeno nulla per nasconderlo. Il vestitino grigio tira un po’ proprio sul ventre e il pancino sembra ci sia davvero, le forme sono arrotondante e non sembra una pancia gonfia ma una dolce attesa. Il cappottino maschera un po’ tutto ma poi ci sono gli altri indizi. Nella foto scattata prima di una bella serata con gli amici ci sono i sorrisi di Cecilia e Ignazio, sembrano emozionati. In più c’è quel cuore aggiunto al tag di Moser, ma non è tutto, ci sono indizi ben più importanti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio

Che Cecilia e Ignazio fossero pronti per diventare genitori lo dicono da tempo. Stanno “lavorando” da tempo per allargare la famiglia. Che si stia davvero avverando il loro desiderio più bello? In tanti parlano della presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, la coppia non dice nulla, in questi giorni è in vacanza sulla neve, hanno scelto la montagna, Bormio. Gli indizia arrivano proprio da lì.

Cecilia Rodriguez non muove un passo, non scia, si riposa, si occupa dei suoi cani, per il resto ride della sua pigrizia. Inoltre, mentre tutta la compagnia ha usufruito del bellissimo centro benessere e termale dell’albergo in cui soggiornano Cecilia Rodriguz non ha messo piede nemmeno lì.

“Niente spa per me. Ma…” sottolinea Cecilia. Negli ultimi mesi il desiderio della coppia di avere dei figli era diventato ancora più forte, soprattutto con la nascita di Luna, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Attendiamo l’annuncio sperando che non ci sia una smentita. Sarà maschio o femmina?

