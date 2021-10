Ignazio Moser ha perso 10 chili, Cecilia Rodriguez torna a casa ma che succede?

Ignazio Moser è dimagrito di nuovo, ha perso 10 chili, più o meno quelli che aveva perso durante la partecipazione all’Isola dei Famosi. Questa volta però il reality non c’entra ma c’è la vita vera, ci sono dei problemi di salute che Ignazio Moser ha voluto confidare sui social. In un primo momento aveva fatto preoccupare molto i suoi fan pur rivelando che il suo malessere era dovuto a fattori fisici e psicologici. Aveva parlato di salute mentale e non sempre i personaggi famosi sono disposti a farlo, soprattutto gli uomini. Un po’ di riposo e di distacco dai social e dopo alcuni giorni Moser è tornato, sembra stare meglio, soprattutto perché Cecilia è tornata a casa, dopo gli impegni di lavoro. Ignazio ha però perso ben dieci chili, sono tanti, soprattutto per lui che è sempre molto attento a cosa mangia e all’allenamento.

Amorterapia è la cura più forte adesso per Ignazio Moser

Continua a non nascondersi, mostra la sua magrezza e la gioia di poter stare con la sua fidanzata. Antonino Spinalbese commenta con tanti cuori, anche Veronica Cozzani conferma che quello è proprio “Amorterapia”. Ignazio è in montagna, a casa sua, sui social tutti lo sostengono, si confidano con lui dicendo che questi periodi sono normali, che in tanti hanno superato momenti duri e che lo farà anche lui.

“Meno 10 chili, quasi forma Isola” scrive Ignazio Moser ricordando il periodo all’Isola dei Famosi e quel peso che tornando a casa l’aveva spaventato. Tornato dall’Honduras era magrissimo e ha dovuto faticare per tornare nella sua forma fisica. Adesso questo malessere misterioso che l’ha debilitato ma non gli ha tolto il sorriso, l’ha preoccupato ma gli ha dato la forza di capire cosa c’è che non va. Non ha dubbi però che Cecilia Rodriguez sia la sua cura migliore, con lei trovare benessere e un equilibrio sarà più semplice.