Ignazio Moser non sta bene, il suo messaggio preoccupa i fan

Fino a ieri Ignazio Moser pubblicava post sul suo profilo social senza far pensare a nessuno che avesse dei problemi di salute. Erano più che altro foto di lavoro, lui che è anche influencer deve pubblicarle. Poco fa è apparsa invece l’immagine che sta facendo preoccupare tutti, in realtà anche Ignazio Moser sembra preoccupato. Su uno sfondo nero quelle parole per avvisare i follower che c’è qualcosa che non va augurandosi che non sia niente di grave, ma di cosa parla Ignazio Moser, a quali problemi di salute si riferisce? Il fidanzato di Cecilia Rodriguez stacca dai social e da tutto per qualche giorno, fa pensare ad un ricovero, fa supporre che abbia dei controlli medici a cui sottoporsi.

Ignazio Moser ha dei piccoli problemi di salute

Inizia così il suo ultimo post: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute” ma quello aggiunge preoccupa. “Problemi che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…”. Il post preoccupa già con queste frasi ma Ignazio Moser aggiunge: “Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Quindi anche lui è preoccupato ma non dice altro, sembra anche lui non sappia sta male, perché questi problemi di salute di cui parla non passano.

Cecilia Rodriguez non dice nulla, sembra che siano distanti in questi giorni per motivi di lavoro; lei è impegnata a Parigi tra passerelle e scatti. Si mostra in giro con i suoi collaboratori, entusiasta del viaggio. Non vede l’ora di mostrare gli scatti e non dice una parola su Ignazio.

I follower di entrami sono in agitazione, vogliono sapere di più e di certo come promesso da Moser arriveranno presto altre informazioni ma intanto l’attenzione sull’ex gieffino e naufrago è alta. Qualcuno ipotizza che possa essere proprio l’esperienza in Honduras a portargli conseguenze, come forse è capitato già ad altri, ma non c’è al momento una notizia certa.