Dani Osvaldo e Giannina Maradona fanno sognare l’Argentina: matrimonio in vista?

Una nuova coppia è al centro del gossip sudamericano. Occhi tutti puntati su Dani Osvaldo che a quanto pare, come lui stesso ha confermato due giorni fa con una dolcissima dedica d’amore, è pronto per una relazione che potrebbe portarlo persino al matrimonio. In Italia, il calciatore era stato protagonista delle accese discussioni di cronaca rosa dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, durante la quale aveva conquistato il cuore della ballerina Veera Kinnunen. Tra i due c’era stata poi una brevissima relazione, durata molto poco. La distanza non ha aiutato, visto che il cuore dell’ex calciatore, oggi musicista, è in Argentina. Ed è lì che ha trovato la sua anima gemella. Dopo un inizio relazione burrascoso, adesso l’ex calciatore, secondo quanto riferiscono i media sudamericani, starebbe per convolare a nozze con Giannina Maradona, figlia di Diego Armando.

Osvaldo e Giannina Maradona presto sposi?

Per alcuni mesi la coppia ha preferito stare lontano dai social, fino a qualche giorno fa quando Osvaldo ha postato una foto insieme alla fidanzata: «Ti amo Dinorah della mia vita», il romantico messaggio di Pablo, oggi musicista. Il quotidiano argentino «Clarin» ha rivelato anche alcuni dettagli sia sulla proposta di matrimonio e sia sul luogo delle celebrazioni. Osvaldo avrebbe scelto di fare la fatidica proposta a Giannina durante una romantica cena in un ristorante a sud di Buenos Aires. Il matrimonio dovrebbe svolgersi con un rito civile seguito da un grande festa con tutti gli invitati. Due giorni fa le prime foto e il bacio romanticissimo che i due si sono dati per confermare le voci che a quanto pare, circolavano da tempo. Nessun riferimento da parte di Giannina invece, sulle sue pagine social.

Una nuova favola d’amore che potrebbe far appassionare tutti gli argentini che si soliti si lasciano travolgere dalle vicende sentimentali dei loro beniamini. Vedremo se sarà così anche con Giannina e Osvaldo!

