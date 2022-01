Belen presenta Luna a Marco Borriello: un tenero incontro

E’ l’incontro che fa sempre sorridere Belen, quello con Marco Boriello, ma questa volta c’è una nuova presentazione da fare, c’è la piccola Luna Marì. Belen è in ristorante di Milano, vicino casa, prima di partire per le vacanze; incontra il suo ex fidanzato. La storia d’amore con l’ex calciatore risale a quando la Rodriguez non era famosa, è la storia che più di tutte porta nel cuore e ricorda con affetto. Il gossip ha provato più volte ad immaginare un ritorno di fiamma tra i due, soprattutto dopo la fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen, ma loro sono solo amici. Marco Borriello vive a Ibiza, è diventato dirigente sportivo, la cronaca rosa lo ha sempre infastidito.

Marco Borriello a Milano durante le feste e capita l’incontro con Belen

Quindici anni fa erano fidanzati oggi il loro legame è ben diverso, si incontrano raramente ma quando capita è un gran piacere per entrambi.

Si sono trovati nello stesso ristorante a distanza di pochi tavoli ed è stata la showgirl ad accorgersi della sua presenza. E’ corsa a salutarlo e poi orgogliosa gli ha presentato la sua bellissima bambina. Luna Marì è fuori dal locale nella sua carrozzina, forse con la tata o con qualcuno della famiglia. Belen e Borriello escono insieme e i fotografi sono pronti a scattare. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto delle dolci presentazione. Il gossip non ci prova nemmeno questa volta ad ipotizzare un ritorno di fiamma. Belen questa volta avrà forse bisogno di un po’ più di tempo per metabolizzare l’ultimo anno. E’ passata dall’amore che credeva il più importante della sua vita alla caduta più dolorosa perché è l’ennesima delusione ma è anche diventata mamma per la seconda volta. I suoi figli sono la gioia più grande ma non curano le delusioni, quelle appartengono ad altro.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".