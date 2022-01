Il 2022 di Belen parte alla grande sotto il sole dell’Argentina

Per ricaricare le batterie Belen Rodriguez ha scelto l’Argentina e insieme alla sua storica amica Patrizia dopo 18 ore di volo, si gode il sole della sua amata terra. Ha documentato parte del viaggio, si è mostrata sorridente e felice Belen e sono tanti i suoi follower che si chiedono perchè continui ancora a scegliere di non raccontare nulla su quello che è successo tra lei e Antonino. Ma nessuno ne parla, anche se è chiaro a tutti che questa storia sia finita. Il perchè? Non lo sappiamo anche se Belen ieri, prima di partire in aeroporto ha scherzato con la sua amica parlando di corna, e le sue frasi ovviamente sono state riprese da tutti i giornali che si occupano di cronaca rosa e di gossip, visto che sembravano essere delle frecciate al suo ex o forse ai suoi ex. IN ogni caso la Rodriguez si è presa qualche giorno per iniziare alla grande il nuovo anno, lontano da tutti e da tutto. E ovviamente anche per questo le critiche non sono mancate: c’è chi si chiede come abbia potuto lasciare una bambina piccola come Luna Marì da sola con suo padre, come se Antonino non sia in grado di badare alla piccola, anche aiutato dalla sua di famiglia. Ma si sa, i personaggi pubblico sono sempre molto amati ma anche criticati e soprattutto se è una donna a prendere certe scelte, le cose appaiono sempre più gravi agli occhi di chi si sente di poter giudicare tutto e tutti.

E’ successo anche con le foto del piccolo Santiago, dopo la tinta dei capelli.

Belen Rodriguez vola in Argentina per inaugurare alla grande il suo 2022

Ma alla Rodriguez evidentemente di tutte le cattiverie che si dicono e scrivono sul suo conto, poco importa. Ora è sotto il sole a godersi la sua amata terra alla faccia di tutte le persone cattive che invece sprecano il loro tempo a insultarla! Chi sta meglio?

