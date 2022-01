Santiago tinge i capelli, arrivano le critiche e risponde nonna Veronica Cozzani

Per Natale Belen ha esaudito uno dei desideri di suo figlio Santiago e gli ha permesso di tingere una ciocca di capelli. Rosso o forse rosa poco importa, è solo qualche ciocca di capelli ma foto dopo foto i commenti sono aumentati fino a fare scoppiare nonna Veronica Cozzani. Belen è appena partita per una vacanza con Patrizia Griffini, diretta verso il caldo. Santiago è con Stefano De Martino, la piccola Luna Marì con il suo papà, Antonino Spinalbese. La nostalgia della showgirl argentina per i suoi figli è sempre forte e quando ha condiviso uno scatto di suo figlio non ha certo badato alla ciocca di capelli che uno shampoo dopo l’altro ha perso il colore intenso dei primi giorni. L’hanno invece notato tutti gli altri e i commenti sono diventati pesanti.

Gli attacchi a Belen per i capelli di Santiago

Sbiadito il colore scelto all’inizio è ovvio che la ciocca non sia più perfetta come prima ma criticare in modo così forte la scelta di Belen di accontentare il figlio su una cosa così innocua e semplice è assurdo. Cosa c’è di strano nel colorare una ciocca di capelli? “Tingere i capelli a quell’età anche no… sembra calvo col riporto”, “Che tamarro”, “L’hai rovinato” ma è solo una piccolissima parte dei commenti contro la Rodriguez.

Belen è in viaggio, non risponde ma lo fa sua madre: “Tu hai rovinato il cervello! Questo va via con lo shampoo” risponde nonna Veronica a una delle follower. “Era rosso! Va via ogni volta che ti fai lo shampoo! Tutto qua” è costretta a spiegare a chi non ha davvero nulla da fare che criticare una ciocca di capelli di un bambino di 8 anni.

Intanto Santiago è felice a Napoli con il suo papà. Un altro colpo di colore e i capelli torneranno quelli di prima o magari di un altro colore vivace.

