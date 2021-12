Patatine e pizza fatta in casa: Belen cucina con Santiago

Dopo una giornata di dieta detox Belen Roderiguez ha preparato la pizza fatta in casa, ha cucinato anche le patatine assistita dal suo piccolo Santiago. Non è solo la voglia di mangiare una golosa pizza che ha mosso Belen in cucina per una bella serata in casa ma anche il lavoro. La showgirl argentina pubblicizza gli elettrodomestici che rendono più semplice la vita e più golosa la cena. Qualche stories fa ha mostrato sempre con il suo Santiago come si fanno i pop corn e lo zucchero filato con gli attrezzi giusti. Ieri sera ha invece preparato tutto il necessario per la pizza e poi per la cottura si è affidato al “genio della casa”. Per le patatine la friggitrice ad aria, quella che in molti vorrebbero sotto l’albero di Natale perché permette una cottura senza grassi e non solo patatine.

Belen mostra a suo figlio come si prepara la pizza

Belen in cucina non è un’immagine nuova, tante volte ha mostrato quanto è brava con i piatti che le piacciono. Ha confidato che per avere un corpo come il suo di certo non cede spesso alle tentazioni, ma in realtà a lei piace mangiare cose cotte in modo semplice. Quando esagera arriva il momento di fare un po’ di detox ma per suo figlio ovviamente ci sono tutti i piatti golosi che piacciono ai bambini.

Ieri pizza a cena ma sempre senza Antonino Spinalbese. La coppia sembra sempre più distante ma entrambi evitano di parlare. Si avvicina il Natale e nei giorni di festa i curiosi avranno tutte le risposte. Se si sono davvero lasciati non saranno insieme nemmeno per aprire i regali, per brindare al nuovo anno. E a proposito di regali Belen chissà se ha terminato con i consigli per gli acquisti o se ha ancora altro da preparare in cucina con il “genio della casa”.

