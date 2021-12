Belen trasforma la casa per il Natale, dall’albero ai cuscini

Che incanto la casa di Belen che si illumina e cambia colore per il Natale, lei ha scelto il rosso, il colore della tradizione, un vero classico capace di riscaldare sempre le case durante le feste. Nelle storie di Instagram la showgirl argentina finalmente mostra l’albero di Natale di quest’anno ma la casa è diventata una vera magia con tutto quel rosso. I cuscini, le coperte, tanti oggetti natalizi, anche il set per il tavolo, c’è tutto dalla tovaglietta alla tazza e la borraccia. C’è anche il caminetto accesso, un bel fuoco, anche se finto; in realtà è un’immagine alla tv ma l’effetto è garantito e Belen Rodriguez è felice, entusiasta della sua casa addobbata per il Natale. Si nota subito un dettaglio, sui cuscini e sulle tovagliette ci sono i nomi di tutti ma manca quello di Antonino.

Belen mostra il Natale di casa Rodriguez

E’ così che Belen apre la porta di casa sua a tutti presentandola come casa Rodriguez, ma dov’è Antonino Spinalbese? Non c’è traccia di lui nemmeno tra le tovagliette e i cuscini, davvero strano perché si leggono i nomi di Belen, Santiago e Luna Marì e non c’è nemmeno un tovagliolo per Antonino. E’ davvero finita o questa scelta ha un’altra spiegazione.

Intanto, a casa di Belen tutto è pronto per accogliere Babbo Natale, per regalare un altro sogno a tutti, soprattutto a Santiago che avrà già scritto la letterina. Anche Stefano De martino ha addobbato casa sua per il Natale, ma il suo albero e i suoi festoni sono già pronti da un bel po’ di giorni.

Entrambi non hanno fatto tutto da soli ma si sono affidati a dei professionisti; proprio come ha fatto Ilary Blasi che nella sua casa romana ha creato un angolo da favola con funghi, gnomi e cerbiatti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".