Un albero di Natale da favola a casa di Ilary Blasi

In questi giorni ne abbiamo già visti tantissimi di alberi di Natale vip ma al momento ci sembra che sia quello di Ilary Blasi il più originale, il più luminoso pur sempre rispettando la tradizione e una base classica. Insomma, palline e luci non mancano sull’albero di Natale di Ilary Blasi, anzi sono proprie le migliaia di lucine a creare un’atmosfera da favola. In più gnomi, funghi, piccoli Babbo Natale, grappoli d’uva, cerbiatti e rami dorati. Non è solo un albero di Natale l’addobbo scelto per la sua casa a Roma, è un angolo che fa sognare, un angolo che sembra uscire da un libro di favole. Un tappeto rosso, cuscini, animaletti, palline di tutti i colori, tantissime scatole e confusione nel salone di casa ma dopo qualche ora tutto era perfetto, un sogno realizzato. Ilary Blasi però svela subito che sono gli esperti del settore ad avere creato per lei e la sua famiglia un albero di Natale magico.

Meravigliosi i cerchi di luce sull’albero di Natale di casa Totti

Dopo avere realizzato il desiderio di vedere l’aurora boreale in Lapponia, Ilary Blasi ha organizzato tutto per gli addobbi natalizi. Non ha mosso un dito per non rovinare il lavoro di chi non poteva fare di meglio. Tra le storie di Instagram l’inizio e la fine del lavoro, un video che mostra tutto lo splendore di un albero che incanta soprattutto con le luci. La sola visione riscalda il cuore e così Ilary Blasi ha rispettato la tradizione dell’albero di Natale pronto nel giorno dell’Immacolata.

Sono tantissimi i vip che da settimane hanno già addobbato l’albero di Natale anticipando la tradizione. Oro, rame, marrone, rosso e ancora luci e luci per gli addobbi in casa Totti. Ma i gatti di casa saranno così bravi da non toccare nulla?

