Ilary Blasi in Lapponia con gli amici indossa la tuta perfetta

Ilary Blasi ha realizzato un altro sogno, quello di andare in Lapponia, un viaggio tutto suo perché la conduttrice ha preso l’aereo con gli amici. Assenti marito e figli. Francesco Totti è rimasto a casa con i ragazzi e con la piccola Isabel mentre Ilary Blasi è felice come una bimba in uno dei posti più gelidi. La Lapponia è il posto che sognano in tanti, a dire il vero più gli adulti che i bambini, forse è per questo che la conduttrice Mediaset ha lasciato tutti a casa. Anche a Disneyland è lei quella che si è divertita di più del gruppo; tra la neve, le casette a cielo aperto e l’attesa di vedere l’aurora boreale, Ilary indossa l’outfit messo in valigia, perfetto per la Lapponia.

Ilary Blasi in Lapponia con Luca Tommassini

Sono arrivati nel meraviglioso villaggio col buio e solo questa mattina hanno potuto ammirare il resto. Luca Tommassini commenta un suo video mentre mostra ai follower qualcosina: “Siamo arrivati col buio… quindi questa mattina abbiamo scoperto il mondo ovattato che ci circonda… oggi tant’è avventure… colazione fatta… ora passaggio in bagno e poi via”. Poi le risate tutti insieme nella Lapponia finlandese, un viaggio da sogno.

Ilary Blasi alla ricerca di Babbo Natale ma senza la famiglia. Si è vestita da “procione”, una tuta caldissima e divertente. Una tuta pelosa che mette tutti di buon umore. Calda, comoda e con i -14 gradi che si registrano non ha sbagliato abbigliamento.

Il freddo polare c’à, la slitta è pronta, gli amici sono quelli giusti e immaginiamo tutte le risate, le meraviglie da vedere e il relax di essere lontani da tutto e tutti. Chissà quanto tempo si fermeranno? Pochi giorni magari perché lì il sole tramonta poco dopo pranzo. Hanno i giochi di società a disposizione ma dopo un po’ bisogna tornare alla normalità.

