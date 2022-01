Rocio Morales è positiva, Raoul Bova le dedica parole d’amore

Anche Rocio Munoz Morales si aggiunge alla lista dei positivi che hanno contratto il Covid 19 e per fortuna e per vaccino anche lei sta bene ma la mancanza di Raoul Bova arriva presto. L’attrice spagnola scherza sul suo delirio da Covid. Sente forte la mancanza del suo compagno e nella stanza in cui si trova isolata o forse nella casa in cui è da sola, Rocio bacia la foto di Raoul. “Delirio da Covid. Mi manchi, si vede?” commenta lei e subito dopo l’attore risponde con tantissimi cuori rossi “anche tu”. Poi un altro post e questa volta è lui a sentire forte la mancanza e le dedica un’altra bellissima foto e un bacio, ripetendo: “Anche tu mi manchi”.

Rocio sta bene nonostante il contagio, Raoul è risultato negativo, ma devono restare lontani e come in tanti confidano restare isolati non è semplice, le giornate non passano mai. E’ per questo che la Morales scherza sul suo delirio.

Questo è però anche un modo per cancellare le voci di crisi sulla coppia. Di recente il gossip aveva ipotizzato, per l’ennesima volta, che tra Raoul e Rocio ci fosse qualche problemino. Niente di vero, la loro storia d’amore procede come sempre a gonfie vele e se qualche momento difficile c’è stato l’hanno risolto da soli e senza chiacchiere inutili.

Con Rocio ci sono le sue bambine, le piccole Luna e Alma, quindi è molto probabile che loro tre siano rimaste tutte insieme a casa e che Raoul si sia trasferito altrove. Il tempo che il Covid sparisca e poi torneranno tutti insieme. Le piccole intanto giocano con la mamma, anche loro hanno un messaggio: fanno le pernacchie al Covid, così magari andrà via anche prima.

In tantissimi commentano i post della coppia e tanti amici non vedono l’ora di passare una serata tutti insieme.

