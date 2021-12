Raoul Bova e Rocio festeggiano dieci anni d’amore

Raoul Bova e Rocio Morales festeggiano il decimo anniversario d’amore, non si sono mai sposati ma stanno insieme già da 10 anni e il loro amore è diventato più solido anche attraverso i problemi e le inevitabili crisi. E’ la rivista Chi a beccare Raoul Bova e Rocio impegnati su un set fotografico. La coppia passeggia per Trastevere, sembrano due sposi e ovviamente sono bellissimi e innamorati. Posano per un servizio fotografico di cui ancora non si sa nulla ma di certo dagli scatti rubati dal settimanale è evidente quanto siano sempre così complici, belli e pronti a restare insieme per sempre, con o senza nozze. Raoul e Rocio hanno due splendide bambine, Alma e Luna, lui era già padre di Alessandro e Francesco nati dal matrimonio con Chiara Giordano.

Rocio Morales e Raoul Bova sfidano il freddo con gli abiti leggeri per un servizio fotografico speciale

Fa freddo a Roma, la giornata è uggiosa, si vedono gli ombrelli pronti per essere aperti ma il momento è speciale, il servizio fotografico è speciale. L’attrice e modella spagnola sfida il freddo, si stringe al suo Raoul perché il suo abito è leggero, ha le spalle scoperte. Lui elegante, bellissimo, lei in rosa, sembra quasi una commedia romantica e invece è tutta realtà, sul set stanno solo interpretando loro stessi.

Dalla separazione di Bova da sua moglie Chiara Giordano con tutti i pettegolezzi e il dolore esploso anche sui giornali, sono passati ben dieci anni. Luna ha 6 anni, la piccola Alma 3. Non c’è nessuna fede al dito per la coppia, il loro progetto è quello di stare bene e magari di avere un altro figlio. Non pensano alle nozze, forse il matrimonio non ci sarà mai “Io e lei siamo già sposati” ha confidato tempo fa Bova dichiarandole tutto il suo amore.

