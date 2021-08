Rocio Morales fa gli auguri a Raoul Bova con una dichiarazione d’amore

Mentre Raoul Bova ringraziava tutti per gli auguri ricevuti arriva la dichiarazione d’amore di Rocio Morales. Chissà quante volte la splendida attrice spagnola avrà fatto gli auguri di buon compleanno al suo compagno in questi giorni, ha voluto però scriverlo anche sui social pubblicando lo scatto che racchiude tutto del loro amore. Un bacio pieno di affetto, amore e passione che non sono la stessa cosa. I fuochi d’artificio e Raoul Bova che stringe forte la sua Rocio. 50esimo compleanno per l’attore che sul suo profilo social ha invece pubblicato lo scatto del suo primo compleanno. “Follemente” ha scritto racchiudendo tutto in un’unica parola. Lo ama follemente e lui lo stesso. “Auguri amore mio” E buon ferragosto a tutti…” ha proseguito la Morales.

RAOUL BOVA FESTEGGIA I 50 ANNI

Un traguardo importante che per Bova arriva dopo un periodo per niente facile. La sua compagna gli ha dato modo di ritrovare la forza, così come le bambine, i figli più grandi avuti da Chiara Giordano.

Il regalo più bello per Raoul è arrivato dalla Puglia, è lì che tutti insieme hanno trascorso alcuni giorni in vacanza ma soprattutto un giorno dedicato ai pomodori, una tradizione di famiglia che l’attore non dimentica e che ha voluto regalare anche alle sue bambine. “Oggi un lavoro di squadra per la tradizione…” il commento di Bova che mostrava i pomodori raccolti. “Chi mi conosce lo sa che questo è il mio posto preferito con la mia famiglia in mezzo alla natura” la risposta della sua Rocio.

Sono passati 8 anni dall’inizio del loro amore, anche loro hanno affrontato periodi difficili ma la coppia ha retto e più passa il tempo più Rocio gli dedica parole d’amore, come nella recente intervista al Corriere della Sera: “Raoul è l’uomo della ma vita, l’ho capito con il tempo e lo capisco tutti i giorni”.