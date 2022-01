Federica Pellegrini rimanda il matrimonio con Matteo Giunta: “Ci si sposa una sola volta”

Avevano annunciato il loro matrimonio ma Federica Pellegrini rimanda le nozze con Matteo Giunta, pensa che non ci siano le condizioni. Ovviamente la campionessa di nuoto parla di condizioni per organizzare un matrimonio da sogno, come quello che desidera. Nessun problema con il fidanzato a cui già ha detto sì promettendo che presto sarà sua moglie. E’ in un’intervista al settimanale Oggi che Federica Pellegrini dà appuntamento a questa sera con il ritorno di Italia’s Got Talent e spiega perché il matrimonio è rimandato. Federica sogna di sposarsi in primavera e il loro giorno più bello era previsto tra pochi mesi ma il 2022 non sarà il loro anno.

Federica Pellegrini rinvia il matrimonio con Matteo Giunta

“Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia” ecco la spiegazione. E’ la scelta che hanno fatto tante coppie in questi due anni di pandemia.

Federica e Matteo non hanno alcuna esigenza di sposarsi subito e intanto fanno le prove con la convivenza.

Matteo è stato anche il suo coach, lo era ben prima che si innamorassero. “La nostra storia è nata tre anni fa” ha voluto precisare. Il gossip cerca sempre di farle dire qualcosa su Filippo Magnini, suo ex storico. Tra loro non è finita benissimo e la Divina risponde: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”. Ricordiamo che Matteo e Filippo sono cugini ma sembra che difficilmente torneranno a frequentarsi.

Dovremo quindi attendere il 2023 per ammirare la Pellegrini nel suo abito da sposa. Federica non vuole rinunciare al suo sogno, per lei ci sarà solo un matrimonio e lo desidera perfetto, come l’ha sempre immaginato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".