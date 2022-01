Belen: “Scelgo la felicità” e legge un testo sul matrimonio

Belen ride di gusto e su Instagram commenta: “Scelgo la felicità”. Tutti pensano si riferisca a Stefano De Martino e forse è davvero così. Sono stati paparazzati insieme più di una volta in questi ultimi giorni e una di queste era di notte, sotto casa di Stefano mentre insieme portavano il cane al parco. Con Antonino Spinalbese è finita per sempre e ormai da tempo, gli indizi che Belen frequenti di nuovo Stefano ci sono tutti, poi arriva quello del testo sul matrimonio. La Rodriguez è impegnata con l’ennesima lezione di dizione, racconta di non essere bravissima, regala poche soddisfazioni alla sua insegnante, poi legge il testo scelto per esercitarsi. La dizione è ottima, dopo vari tentativi il risultato è raggiunto ma la lettura non è un caso, almeno così sembra.

Belen legge gli auguri agli sposi, sembra parlare del matrimonio con Stefano De Martino

Lo legge prima Patrizia Griffini, solo un pezzetto ma anche lei deve migliorare nella dizione. Tocca a Belen e dopo il primo errore procede con emozione, quel testo sembra dedicato a Stefano, a se stessa.

“Agli sposi! Quello del matrimonio è il giorno più bello della vostra vita perché oggi vi renderete conto che finalmente avete ciò che vi serve per essere felici ma lo dimenticherete e quello che succederà dopo sarà che invece di svegliarvi ogni mattina ed esclamare ‘qualcuno mi ama’ inizierete a guardarvi intorno e penserete cosa voglio adesso, quale altra cosa mi serve per essere felice. E allora cercherete e a volte penserete di averla trovata ma vedrete che non funziona e il motivo per cui non funziona è perché quel vuoto nel cuore che cercate di riempire l’avete solo dimenticato, non dovete dimenticarlo mai, ricordate sempre quanto volevate essere amati e quanto qualcuno adesso vi ama. Se riuscirete davvero a farlo… e non è facile, smetterete di cercare e lo capirete che lo siete già felici… Agli sposi”.

Un puro caso questa lettura che sembra invece raccontare la sua esperienza, quella di Stefano, il loro matrimonio.

