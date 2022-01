Nel cuore di Delia Duran anche una ex vippona molto nota: la confessione

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni per Delia Duran che cerca di parlare anche della sua vita, oltre che della storia con Alex Belli. Per questo nelle ultime ore ha scelto di condividere qualcosa in più con chi ha piacere ad ascoltare la sua storia. Ha spiegato di essere bisessuale e di avere avuto delle storie con altre donne. Parlando con Miriana Trevisan ha fatto anche il nome di una notissima soubrebbe con cui ha avuto una relazione. Si tratta di Aida Yespica, anche lei ex concorrente del GF VIp, in altre edizioni.

Entrambe del sud America, le due donne avrebbero avuto una relazione in passato ma non sappiamo se le parole che la Yespica qualche tempo fa aveva dedicato a una donna che aveva molto amato, erano indirizzate proprio alla Duran. Tra di loro potrebbe esserci stato semplicemente un flirt e non una storia struggente d’amore ( anche perchè dobbiamo considerare che Delia Duran è arrivata in Italia da poco tempo mentre Aida, parlando di una relazione importante con una donna, disse che era all’inizio della sua carriera, quando era molto giovane).

Le rivelazioni di Delia Duran al GF VIP

Il discorso non è stato approfondito perchè la regia ha subito censurato e non si è potuto sentire altro delle confidenze che Delia stava facendo a Miriana Trevisan. La Duran in precedenza, aveva comunque spiegato che erano cose di cui Alex era a conoscenza e forse è proprio questo il senso delle parole del Belli, dell’amore libero, delle cose concesse o non concesse in questa relazione. Qualcuno sui social ha anche detto di aver sentito Delia che in occasione di un suo compleanno, lei e Alex si erano concessi anche un incontro intimo con altre persone. E’ questo quindi l’amore libero di cui nell’ormai nota Bellifull si parla da mesi e mesi? Siamo nel 2022: dirlo prima senza troppi giri di parole e misteri, sarebbe stata cosa buona a giusta. Non ci si scandalizza per cose di questo genere. Meglio una verità “scomoda” che una continua presa per i fondelli.

