Le prime immagini di Stefano e Belen insieme: cantano complici al compleanno della Griffini

Sono le immagini di Belen e Stefano che tutti attendevano? Forse sì, non c’è nessun annuncio ufficiale né un bacio ma gli sguardi della coppia parlano. Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme alla festa di compleanno di Patrizia Griffini e già questa è una prima importante conferma del loro amore ritrovato. La Griffini è una delle migliori amiche della showgirl, è accanto a lei da tanti anni, conosce felicità e sofferenza e se Stefano era al suo compleanno il motivo è ben chiaro. Nessuno dei due ha pubblicato una storia del party ma ci ha pensato il locale che li ha ospitati e la festeggiata. Nei video le immagini mostrano Belen e Stefano che cantano uno di fronte all’altra, occhi negli occhi. Gli sguardi dicono molto, la complicità è evidente, non sono più due ex. Patrizia Griffini è stata la testimone di nozze di Belen nel 2013, conosce tutto della loro storia.

Belen e Stefano non riescono a dirsi addio per sempre

Con Antonino Spinalbese non ha funzionato, con Stefano De Martino l’amore è sempre folle. Non riescono a restare distanti a lungo ed è Andrea Vivona, cantante e intrattenitore, a mostrare tra le stories che “La musica è bellezza” taggando Belen e Stefano mentre complici si divertono cantando “Tu vuo’ fa l’americano”.

La coppia resta con la bocca cucita ma è evidente che non ha vietato le immagini agli amici. Già da qualche settimana il gossip mostra i loro incontri, in aeroporto, sotto casa del conduttore, forse anche in albergo. Si attende il seguito sperando per loro che questa sia la volta buona.

Questa volta sembra che ci sia anche l’appoggio di parte della famiglia Rodriguez, forse non di Cecilia, a cui non piacciono le minestre riscaldate, ma Ignazio Moser sembra sia dalla parte del cognato. Patrizia Griffini si è già schierata e Belen ha confidato che anche se gli altri non capiranno lei sceglie la felicità.

