Mara Venier lontana dal suo Nicola per il compleanno: gli auguri sono social

Non sarà una festa come sempre, non sarà un compleanno come gli altri. Oggi giornata malinconica per Mara Venier che vive lontana dal suo Nicola un giorno speciale. Il marito della conduttrice infatti festeggia il compleanno. Ma mentre Mara è in Italia, dove continua a lavorare con il suo Domenica IN, Nicola è volato ai Caraibi! Un compleanno quindi a distanza, in cui si vedranno solo grazie ai cellulari Mara e Nicola che avevano sempre trascorso insieme questo giorno speciale. E oggi la conduttrice dedica a suo marito un augurio speciale anche via social, con la speranza di poterlo riabbracciare il prima possibile! Non è la prima volta che sui social Mara mostra la sua nostalgia per Nicola, sperando di poter volare da lui molto presto e chissà, siamo sicuri che prima o poi una capatina a Santo Domingo la farà!

Compleanno a distanza per Mara Venier e Nicola Carraro

Nonostante la lontananza fisica, Mara ha cercato di far sentire tutto il suo amore a Nicola con un dolcissimo post pubblico sui social. E ha scritto: “Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…“

Purtroppo, come spiega Mara, non le è stato possibile lasciare l’Italia proprio questa settimana poi, che la vedrà impegnata Domenica con una super puntata in diretta da Sanremo. La conduttrice, postando una dolce foto in compagnia di Nicola, di un passato compleanno ha continuato: “ho cercato di raggiungerti a Santodomingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto….. sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa !!!“.

E poi le dolcissime parole con un grande “ti amo”: “auguri amore mio..sei l’ottantenne piu figo del mondo …“. Ci uniamo anche noi a questi auguri che Mara Venier ha fatto al suo Nicola!

