Stefano e Belen, cosa è successo di notte dopo la festa di compleanno della Griffini

Abbiamo visto tutti le immagini di Belen e Stefano De Martino insieme alla festa di compleanno di Patrizia Griffini ma adesso c’è il seguito, ci sono le foto pubblicate sulla rivista Chi. Sono le foto di Belen e Stefano che tornano a casa insieme dopo il party. Al compleanno della Griffini, storica amica della showgirl argentina, c’era anche Stefano ma soprattutto c’era la coppia, occhi negli occhi mentre cantavano insieme, proprio come tanto tempo fa. Non c’è più alcun dubbio: Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme, passano spesso la notte insieme a casa di lui. Hanno già deciso di riprovarci, hanno capito che sono felici sono se insieme ma devono essere cauti, questa volta deve essere per sempre, Santiago ha 8 anni e la sua mamma aveva già confidato il dolore provato dal suo bambino quando il papà è andato via per la seconda volta.

Stefano e Belen paparazzati di nuovo di notte

Non si nascondono dai paparazzi, dopo la festa sono tornati insieme a casa del conduttore e sono usciti il mattino successivo. Non c’è bisogno di annunci ma di certo presto lo faranno. Belen ha dormito ancora una volta a casa di suo marito. Nessuno ci aveva pensato, dopo l’addio tra Antonino Spinalbese e Belen subito dopo la nascita di Luna, a nessuno era venuto in mente un ritorno di fiamma tra i De Martino, invece, è successo di nuovo.

I loro incontro notturni sono sempre più frequenti e chi ha incontrato Belen giura che non è mai stata più felice. C’è chi parla della solita minestra riscaldata ma la Rodriguez ha già risposto a tutti dicendo che sceglie la felicità, che sa che non tutti capiranno ma che a lei non interessa. Anche Andrea Iannone di recente ha confidato di averla sempre vista soffrire per la separazione, per il fallimento del matrimonio. Che sia la volta buona!

