Alex Belli e Delia Duran è davvero finita? Parla il man: “Si è raffreddato tutto”

In questi giorni Alex Belli si è mostrato davvero molto provato sui social dopo che Delia Duran lo ha lasciato in diretta al Grande Fratello VIP 6. Davvero inconsolabile tra un evento e l’altro a Sanremo, tra una intervista e l’altra. Ha un cuore spezzato ma chiaramente siamo noi che non riusciamo ad andare oltre e a vedere tutta la sua grande sofferenza. in ogni caso, cuore infranto a parte, ieri Alex Belli in una intervista per Casa Chi ha cercato di fare chiarezza: ha parlato del suo rapporto con Delia spiegando diverse cose. E non è sembrato poi così turbato dalla possibilità che Delia, vada per la sua strada una volta finito il famoso game…

Alex Belli e Delia Duran, amore finito o ancora teatrino?

Su questa storia si discute ancora moltissimo sui social, visto che non tutti pensano che Delia e Alex siano sinceri fino in fondo. Alex comunque ha commentato: “Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me. Mi dispiace quando lei dice che non ha una casa e un posto dove andare. Lei ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio. Poi adesso è libera di fare quello che vuole. Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei.“

E poi rispondendo alle domande ha commentato: “Dici che io ho chiuso questa storia nella mia mente? Ma, sai, io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto. Io le avevo mandato una lettera per farle raccontare quelli che eravamo prima del GF Vip. Certo che quando sono uscito dalla casa di Cinecittà ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente.”

E poi la stoccata finale: “Delia non ha capito la mia complicità con Soleil. Non le è arrivata questa roba ed è entrata in un tunnel. Pensava che il mio amore per Sole potesse minare quello che avevamo io e lei. Devo dirvi la verità? Io non so se una donna che vede questa cosa qui in questo modo debba stare insieme con me.”

