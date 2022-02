Arriva la smentita di Chiara Maci e Filippo La Mantia: c’è anche lui in vacanza sulla neve

C’è anche Filippo La Mantia in vacanza sulla neve con Chiara Maci e il loro bambino. E’ con una storia su Instagram condivisa da entrambi che arriva la smentita: non c’è nessuna crisi per loro due e se c’è stata l’hanno superata insieme. E’ da tempo che non si vedevano insieme, nessuna foto di coppia o della famiglia al completo, ovvio che il gossip pensasse a un addio. Le voci sul loro presunto addio circolavano da tempo ma Chiara Maci e Filippo La Mantia non si erano mai preoccupati di dovere smentire o dire qualcosa. La food blogger nel fine settimana ha pubblicato le stories dalla montagna con i suoi bambini, nessun indizio sul compagno, quindi tutti hanno pensato fosse assente. In più la conferma della rivista Diva e Donna.

Filippo La Mantia e Chiara Maci insieme in vacanza con i figli

L’ennesimo gossip li ha indotti a pubblicare qualcosa di diverso e infatti tra le stories a Oristei è appena apparso anche lui. E’ con Bianca e Andrea. Nella storia successiva c’è anche Chiara. Nessun commento, niente che parli del loro amore, dei pettegolezzi, di una crisi.

Stanno insieme da quasi nove anni, si sono conosciuti nel 2013 a un evento di cucina. Nemmeno la differenza d’età li ha tenuti distanti. 23 anni di differenza, lui 62 e lei 39. Forse davvero durante il lockdown anche per loro c’è stata una crisi, come è accaduto a tante coppie, ma adesso sono insieme, si godono la vacanza tanto attesa sulla neve.

Il gossip però ha un’altra opinione, proprio il settimanale Diva e Donna ha scritto che la coppia non viveva più insieme, che anche il lavoro forse aveva reso tutto più complicato. E’ da tanto che non pubblicano una loro foto insieme e anche per smentire tutto hanno scelto di mostrarsi in vacanza in montagna solo con i figli.

