La moglie di Christian De Sica compie gli anni, lui le dedica tutto il suo amore

A Christian De Sica non serve dire molto, basta pubblicare le foto del compleanno di sua moglie. Sono foto rare ma per il compleanno di sua moglie Silvia Verdone l’attore ha fatto uno strappo e ha mostrato un pezzo meraviglioso della sua vita privata. Sul suo profilo social ha pubblicato la foto di Silvia prima che spegnesse le candeline su una deliziosa torta, una crostata con crema e frutta. Poi la foto del bacio, i dolci auguri a lei che da sempre è la donna della sua vita. Con grande galanteria De Sica non mostra il numero delle candeline rosse ma Silvia Verdone porta benissimo la sua età, oggi compie 64 anni. Tra i primi a farle gli auguri anche Mara Venier che conosce benissimo lei, l’attore e la loro casa.

Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica, è la sorella di Carlo Verdone

Sono davvero rare le foto della coppia. Ogni tanto lui posta uno scatto del passato, di quando erano giovani. Sui social Christian preferisce mostrare i progetti di lavoro, gli amici, le serate in teatro o gli eventi in tv a cui partecipa lasciando volentieri fuori la famiglia, la vita privata.

Non servono dediche, non serve cuori rossi, per la donna della sua vita, sua moglie, la madre dei suoi figli, il bacio pieno di amore e passione racchiude tutto. Il sorriso di Silvia conferma ogni cosa e il legame tra loro è uno dei più belli.

Per lei un compleanno in famiglia, un compleanno nella loro casa con le persone che ama, le più importanti. Tante volte Christian De Sica ha raccontato come è nato il loro amore, da piccoli. Lui era compagno di classe di Carlo Verdone ma Silvia era più piccola di 7 anni, una bambina. Il loro amore era vero, sono così arrivati alle nozze nel 1980 ed è sempre stato amore, di certo con alti e bassi; due figli e la storia continua.