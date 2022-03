Mara Venier rimprovera il marito: “Basta, è ora di tornare a casa”

Un tenero rimprovero quello di Mara Venier a suo marito Nicola Carraro ma la conduttrice si nasconde dietro le risate anche se alla fine aggiunge un bel po’ di faccine arrabbiate. E’ sui social che Mara Venier richiama suo marito. Nicola Carraro è ancora a Santo Domingo, lui resta al caldo, al sole, circondato da amici e colori. La Venier vorrebbe volare da lui ma non lo può fare, troppi gli impegni di lavoro che non la lasciano libera; vorrebbe quindi che Nicola tornasse a casa, subito. “E’ ora di tornare a casa maritino mio…” i puntini sospensivi dicono tutto e poi la conduttrice di Domenica In aggiunge: “Basta Santo Domingo!” poi risate ma anche tante faccine rosse, arrabbiate.

A Mara Venier manca tanto suo marito, lui tornerà a Roma?

Difficile che Nicola Carraro torni presto a Roma, fa freddo mentre nella sua colorata e luminosa villa a Santo Domingo il buon umore è sempre di casa. Lui ha sempre avuto l’esigenza di rifugiarsi per mesi in quell’angolo di paradiso dove entrambi hanno tanti amici. Nicola Carraro abbronzato segue le partite di calcio in tv con gli amici, non ne perde una, è sempre in contatto con i follower, segue tutto quello che accade a sua moglie, ma al caldo.

La Venier ha scelto di pubblicare uno scatto di qualche anno fa, forse entrambi a Santo Domingo, abbronzati e felici. Il Covid aveva impedito a suo marito di tornare nel suo luogo del cuore, adesso si gode ogni giornata. Mara è impegnata ogni domenica in tv ma non solo, da Venezia a Roma sono tanti gli impegni e gli eventi a cui deve partecipare, in più non dimentica mai gli amici e la famiglia. Presto saranno di nuovo insieme, la conduttrice vorrebbe tanto che il suo Nicola prendesse l’aereo per tornare subito.