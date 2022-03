Alessandro e Sophie inseparabili dopo il GF VIP 6: “Topina è tornata”

C’è chi non riesce a scambiarsi neppure il numero di telefono una volta finito un reality, e chi invece, passa praticamente tutto il tempo insieme! Per una coppia che va alla deriva, un’altra ritrova tutto l’amore che era esploso nella casa del Grande Fratello VIP 6. Gli auguriamo di essere sempre così innamorati, ma se anche dovesse finire, possiamo comunque dire che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, si sono vissuti comunque, anche una volta finito il reality. Dopo la puntata del GF VIP di giovedì, i due non si sono più lasciati. E se in un primo momento Sophie, pur essendo sempre vicina al suo Basciano, non si è voluta mostrare per “problemi di piega”, una volta avuto il tempo di passare dal parrucchiere, eccola più in forma che mai al fianco del suo principe azzurro. Tra l’altro i due fanno davvero sul serio, sul serissimo, con tanto di presentazioni in famiglia.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni inseparabili: per ora vita romana

Al momento Sophie e Alessandro hanno trascorso questi due giorni insieme nella capitale. Ieri sera erano a cena con il piccolo Nicolas, il figlio di Alessandro che è stato quindi presentato anche alla vippona, era proprio seduto vicino a lei. A cena presente anche la sorella di Basciano che non era sembrata molto entusiasta del fatto che suo fratello si fosse avvicinato alla Codegoni ma si era poi ravveduta nel corso del tempo, deponendo l’ascia di guerra e immaginiamo che abbia fatto “pace” se mai ce ne fosse stato bisogno, per amore del bel Basciano.

La favola quindi, per il momento continua e noi chiaramente, gli auguriamo il meglio. Questo è solo l’inizio…”Topina è tornata” scrive Basciano sulle storie instagram postando la bella Sophie in macchina al suo fianco. Si ricomincia, lunedì la finalissima e poi la vita vera. I #basciagoni ce la metteranno tutta per costruire questa favola d’amore.